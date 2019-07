Art’è Ballet di San Giorgio su Legnano e si occupa di formare giovani ballerini in tutte le discipline accademiche come la danza classica,moderna e hip hop.

Art’è Ballet di San Giorgio su Legnano ai mondiali di danza

La scuola di danza Art’è Ballet di San Giorgio su Legnano lo scorso 3 febbraio a Catania entrando così a far parte del team italy, qualificandosi quindi alla finale della Dance world cup.

La finale mondiale di danza si terrà venerdì 5 luglio a Braga (Portogallo. Per chi volesse seguire l’evento può farlo sul canale streaming del dance world cup. Le ballerine sono: Giorgia Bagno,Giulia Brunitto, Iris Crespi, Chiara Donzuso, Letizia Ferrario, Sofia Mancuso, Sabrina Milia, Annachiara Morelli, Greis Rakipi, Giorgia Spirito. Allenate e coreografate da Martina Luca (nonché direttore artistico della scuola) ed Ermes Dario Califano.

“È un orgoglio per noi rappresentare la nostra nazione e soprattutto portare un piccolo paese come San Giorgio in una grande realtà come una finale mondiale”.