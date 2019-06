Con la conclusione dell’anno scolastico, si chiude anche l’edizione 2019 di Arti e mestieri nelle scuole legnanesi, il laboratorio di manualità che quest’anno ha coinvolto dieci classi terze delle scuole primarie De Amicis, Don Milani, Carducci, Arca e Rodari.

Arti e mestieri nelle scuole legnanesi

Mercoledì 29 maggio si è tenuta la giornata conclusiva del laboratorio di manualità “Arti e mestieri nelle scuole legnanesi”. Oltre ai ragazzi e le ragazze che hanno lavorato, sotto l’attenta guida delle artigiane per quanto riguarda le stoffe e gli abiti e del mastro falegname per la costruzione del telate e delle scenografie, alla produzione di dieci quadri intorno al tema della fiaba “Il libro della Giungla”, presente anche la dottoressa Anna Mennilli, dirigente scolastica dell’omonimo Istituto Comprensivo. La Mennilli si è complimentata con i bambini e le artigiane esprimendo soddisfazione per l’interessante percorso di lavoro e conoscenza.

Le parole del presidente dell’associazione

Ennio Minervino, presidente dell’associazione, comunica che: