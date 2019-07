Ascor propone: Sedicesimo Torneo Amatoriale Volley

Ascor propone: il Torneo Amatoriale di Pallavolo 2019

<<Mettiti in gioco: vedra che bello!>>. Sono questi il motto, e il motivo, dell’Ascor: Associazione Sportiva Comunità dell’Oratorio per i ragazzi. La sede é il complesso oratoriano di Bettolino, nel cortile della piccola chiesa dedicata a Santa Rita da Cascia, nella frazione di Pogliano.

Dopo la splendida vittoria che ha permesso al team di conquistare l’agognato titolo di Campione Provinciale (pallavolo femminile under 16 – ndr 16 giugno Garbagnate), dopo la partecipazione ad altrettanti eventi (conclusisi con successo – ndr Infinity Volley 30 aprile – 1 maggio), l’inserimento nel contesto della patronale (ndr Rassegna <<Delle Rose>>, 19 – 27 maggio…), Ascor programma il Sedicesimo Torneo Amatoriale di Volley: a sei. Diciotto squadre coinvolte. Da lunedì 1 a giovedì 11 luglio. Tre categorie. Miste: Libera – Genitori – under diciotto. Giovani e adulti. Almeno tre donne in campo. Questi sono i numeri e i volti di un evento. Gli elementi che insieme assemblano lo svago, e il tempo libero. Regole, relazione umana, il rinvio, la ripresa, i ragazzi: questo é il Gruppo Sportivo. Oltre alla condivisione delle specialità: hockey, ping pong. Frisbee: la novità dell’Ultimate. Una rassegna che dal pallone si allarga alla condivisione di altre forme di sportività. All’interno del contest estivo di Santa Rita cibi e Karaoke a volontà. Amicizia e amatorialità si fondono sotto le temperature roventi del clima di luglio.

Alla base dell’articolazione di un evento c’é l’approfondimento di un’emozione. Il gioco é bello quando é vittoria e quando é occasione di stare insieme. L’incontro prima dello scontro. Si accede in campo. Si accende lo sport. Oratorio di Bettolino: primi 10 giorni del mese.

