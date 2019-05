Asd Boia cerca giocatrici: over 30 e grandi sfide

Asd Boia cerca giocatrici: entra nel vivo il volley a Pogliano

L’Associazione Sportiva Dilettantistica <<Boia>> pianifica il tempo libero. Convoglia unione e competizione all’interno di programmi sportivi classici ma anche meno noti. Originalità e tradizione si fondono nelle specialità del gruppo: il risultato che si ottiene é l’offerta di una vasta gamma di progettualità, con i fini tipici del coinvolgimento e della squadra. Nata nel 2016 l’Asd é cresciuta. Propone: scacchi, pallavolo, tennis, escursioni in montagna.

Per il volley l’Associazione attualmente é alla ricerca di giocatrici over trenta. Invita a provare, unirsi agli allenamenti. In generale realizzare e convogliare concretamente un interesse evidenziano il fine ultimo di tutta un’attività. I responsabili Daniele Bigonzi e Raffaella Colombo aspettano nella palestra di Via Dante nel cortile del plesso della scuola Primaria Don Lorenzo Milani. Obiettivo: giocare. Più esattamente si tratta della voglia di mettersi in gioco nello specifico di un continuum in salita. Crescere cooperare creare: opportunità, incontri. Competizione ma prima l’unione. La sportività dentro lo sport. Queste sono le prerogative di base in campo.

In attesa delle semifinali di giovedì sera, 23 maggio, il <<Boia>> rinnova l’appello. Per chi ha più di trent’anni e una passione da esprimere il luogo é Pogliano, ogni venerdì alle 21: preparazioni atletiche. Per informazioni: 338.5820338.

Pallavolo: 2 squadre di trentacinque/quaranta persone ciascuna (età superiore alla trentina), tennis dodici circa, match a Lecco, Parigi, la montagna, boschi e rifugi. Geografia e disciplina sportiva. Sono questi i numeri e i viaggi che realizzano bene l’idea della squadra: l’Asd <<Boia>> che si prefigge mete sempre più alte.

