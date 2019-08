Asd Boia Pogliano: il Gruppo Sportivo si prepara al click d’autore

Asd Boia Pogliano: scatta il concorso fotografico

Sabato 28 settembre entrerà nel vivo il programma pre-season dell’Associazione Sportiva Dilettantistica <<Boia>>: nel cortile dell’Oratorio Santa Rita di Bettolino il gruppo svelerà nel concreto due punti salienti del progetto sportivo 2019/20.

Agli esordi con lo <<Street Ball>>: é il nome dell’evento che riguarda una delle novità in allestimento (ndr 29 luglio). Si tratta di gare di canestri: tre punti e tre schiacciate.

Ciak si gira: il contest é in palinsesto pronto al debutto. Già aperte le iscrizioni. Regia firmata <<Boia>>. 28 settembre: 3 contro 3. Basket a Santa Rita.

Ma, in contemporanea all’exploit del basket, i ragazzi del team preparano un’altra prima d’eccezione (seconda novità): si tratta del Concorso Fotografico <<La Strada e lo Sport>>.

Qui la conduzione si avvale del <<Cine Foto Club il Boia>> per la realizzazione di uno dei punti di forza della programmaticità dell’Asd. La trama é il tema fotografico. Parliamo di un viaggio itinerante fra immagini ed emozioni. L’avventura della fotografia si dipana in un percorso denso di situazioni. E sensi.

Per tutte le informazioni relative al concorso (e iscrizioni-già da ora): www.asdboia.it. Oppure rivolgersi al numero: 3456740622 (Daniele Bigonzi – responsabile).

L’arte nomade della fotografia, che si sposta e porta lontano, concentra di viaggi il cortile del complesso oratoriano di Bettolino. Gli spostamenti e i panorami del mondo raggiungono Pogliano. Il movimento si condensa nell’istantanea: il click di uno scatto riempie di colori impellenti il nuovo impianto sportivo dell’Oratorio. I paesi e le date (delle storie di ogni partecipante) saranno espressi insieme in un luogo e in un giorno: Santa Rita. 28 settembre. L’azione avverrà attraverso la tecnica impressionista della fotografia che imprime le tappe e il tutto in un attimo. Il fotomontaggio d’autunno: prospettiva Asd <<Boia>>.

La strada é per-correre, andare, ma in questo caso é anche metafora dello Sport, del luogo pubblico dove improvvisare, giocare, competere.

Le foto più belle verranno premiate da una giuria (in allestimento). Primo premio: 250 euro. Secondo: 150. Terzo: 80. In buoni spesa <<Bim Boom Click>>.

Click si scatta: appuntamento il 28 settembre (esposizione e premiazione).

Il Gruppo Sportivo invita a partecipare.

