Asd Poglianese: preiscrizioni aperte. Scatta l’anticipo del calcio rosa

Asd Poglianese: novità e anticipi a tutto campo

Lo start della nuova stagione calcistica 2019-20 é all’insegna delle novità: traguardi e rinnovamento sono le parole che più si addicono allo stile e al contesto sportivo dell’Asd Poglianese.

Responsabili, tecnici, dirigenti, atleti, volontari, scaldano i motori, in linea con l’estate rovente. Sulla riga di partenza, nella mente degli organizzatori, bollono in pentola idee e novità. Degne di nota.

In attesa di un inizio alla grande, col ritorno in prima categoria, sancito dal contest suggestivo della festa in piscina (10 luglio), il gruppo invita a entrare in gioco: aperte le preiscrizioni alla segreteria di via Camillo Chiesa.

Adiacente al Parco Acquatico <<Oplà>>, a ridosso del grande complesso bianco- verde al chiuso delle partite di volley, all’interno del centro sportivo <<Moroni>> di Pogliano Milanese: é questa l’ambientazione dove si mette in moto la macchina organizzativa degli <<Amici Poglianese Calcio>>. E’ qui che si entra nel vivo del nucleo della Società: passione e potenza. Sport e sfida. Ma vince l’umanità. Parliamo della location e della logistica ma anche della logica di un obiettivo: il ragazzo.

Le formazioni si presentano come un raggruppamento eterogeneo di persone e potenzialità: concentrazione, attenzione (all’atleta) sono i prerequisiti che condensano la morale dell’Associazione.

Questa é la premessa del presente ma anche del passato della Società e fa riferimento al futuro. Dall’antefatto storico si ricava la morale agonistica del team: si evince dalle parole del Presidente che più volte ci rilascia nel corso di alcune interviste sugli eventi. Lo staff attende fiducioso il fischio d’inizio. Le squadre inseguono un sogno: tra la contrapposizione delle temperature estive 2019 e i giochi d’acqua fresca dell’Oplà Village si preparano alla competizione. E intanto informano di alcune novità tramite il Presidente.

Preiscrizioni e previsioni. E’ sulla base di questi concetti che il Responsabile Paolo Moroni svela la new entry: <<Abbiamo ricevuto le prime adesioni di bambine per giocare a calcio. Vedremo se fare la squadra delle grandi>>. Comunque il fine resta: il ragazzo/a.

Diamo voce alla dichiarazione del direttivo <<Poglianese Calcio>> attraverso l’informazione: iscrizioni aperte per la stagione 2019/20. Comunicazioni e contatti (tra gli altri): asdpoglianese@gmail.com.

