Asfaltano le strade senza chiuderle al transito dei veicoli.

In questi giorni Rho è sommersa dal traffico. Molte strade sono interessate da lavori quali il rifacimento dell’asfalto. Molte di queste però, come via Torino, non sono state chiuse al transito dei veicoli rendendo ancora più complicata la viabilità. Di certo non è di aiuto neanche la chiusura del tratto della Tangenziale Ovest che fa convergere gran parte dei mezzi di trasporto nella cittadina rhodense. Fate attenzione quindi automobilisti, i disagi per la circolazione stradale sono notevoli.

Rho nel caos per la chiusura della Tangenziale

Dalle 6 di lunedì 10 dicembre, Rho è nel caos e ci rimarrà fino a lunedì 7 gennaio per la chiusura del tratto di Tangenziale Ovest compreso tra l’interconnessione con l’Autostrada A8 Milano-Varese e lo svincolo per il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero. Si stanno verificando quindi code per uscire dalla città e sulla via Lainate in direzione dell’autostrada.

