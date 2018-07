Assaggiatori di cacao cercasi per lavorare in Ferrero. Ma non solo, ricercati profili anche d’alto livello. Però bisogna anche trasferirsi all’estero. Come scrive Notizia Oggi Vercelli.

Assaggiatori di cacao cercasi per lavorare in Ferrero

La Ferrero sta alimentando il suo processo di espansione in tutto il mondo attraverso accordi e acquisti di altre aziende.

Attualmente, l’azienda è alla ricerca di nuove figure professionali. In realtà non solo “assaggiatori” di cacao, ma tutta una serie di profili anche di alto livello.

I profili da coprire

Ferrero seleziona candidati ambo sessi per le posizioni di: Junior Flavours R&D Projects, Coordinator,

Assistant Buyer, Junior Product Manager Kinder Surprise, Brand Manager Kinder Chilled Category, Art Director Internship, Junior Brand Manager, Percorso Talenti Commerciale, Primary Packaging Design Manager, Junior Product Manager – Ferrero Golden, Gallery Powerbrand, Product Manager Regional Brands Praline, Junior Product Manager – Marketing Innovation, Junior Category Process Manager, Category Research Kinder, Internship Assistant Product Manager, Junior Research Specialist – New Products, Junior Retail Research Professional, Asset Management Cost Model Specialists, Responsabile di turno operativo, Manutentori elettronici e meccanici e Tecnologo alimentare di processo.

Il tipo di inquadramento contrattuale (a tempo indeterminato, a tempo determinato, stage, apprendistato) varia a seconda della posizione offerta.

Per ulteriori dettagli ed informazioni è possibile consultare il sito della Ferrero all’indirizzo http://it.ferrerocareers.com/it Qui è possibile visionare tutte le posizioni aperte in Italia e all’estero e presentare la propria candidatura online.

