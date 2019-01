L’assemblea del Pd di Abbiategrasso e dei Comuni dell’Abbiatense si riunisce sabato in Coop Rinascita

Sabato 19 gennaio, dalle 9.30 alle 12, presso la Cooperativa Rinascita in via Novara 2 ad Abbiategrasso, si svolgerà l’assemblea degli iscritti ai circoli PD di Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Rosate e Gudo Visconti, Besate, Morimondo, Motta Visconti e Ozzero.

Nello stesso weekend i circoli hanno organizzato i seggi per il voto degli iscritti sulle sei candidature a segretario nazionale del Partito.

Nel corso dell’assemblea verranno illustrate dai rappresentanti delle sei candidature le mozioni programmatiche; seguirà un dibattito aperto a iscritti e simpatizzanti.

Nel pomeriggio verranno poi costituiti nei vari circoli i seggi per consentire il voto di preferenza per i candidati alla segreteria.

Ad Abbiategrasso il seggio sarà in Rinascita sabato 19 dalle 12 alle 17.