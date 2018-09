Assocaaf di Confindustria è ogni giorno al lavoro per favorire le imprese nella consapevolezza che, piccole, medie e grandi, producono ricchezza e lavoro nei rispettivi territori.

Assocaaf agevola le imprese

Vero e proprio centro di assistenza fiscale, grazie ai propri servizi Assocaaf di Confindustria sta conquistando nuovo spazio anno dopo anno. «Siamo nati nel 1993», afferma il presidente Floriano Botta. «Per vocazione vicini alla piccola, media e grande impresa, fin dall’inizio abbiamo perfezionato competenze idonee a dare risposte concrete alle esigenze delle aziende e dei loro collaboratori. Siamo anche a disposizione di liberi professionisti e di tutti i contribuenti che hanno l’esigenza di compilare modelli e dichiarazioni fiscali».

Servizi all’insegna della massima efficienza

Oggi, dagli uffici direzionali nel cuore di Milano, Assocaaf controlla e coordina l’erogazione di un numero di servizi molto elevato ogni giorno. «Dei sette Caf nazionali che afferiscono a Confindustria il nostro, per numero di clienti e fatturato, è il più importante. La filosofia operativa che ci guida – continua il presidente – è semplice e lineare. Puntiamo a essere presenti nel momento di maggior necessità, con l’approssimarsi delle scadenze, continuando però a seguire tutti gli assistiti anche durante il resto dell’anno».

La compilazione dei modelli direttamente in azienda

Fiore all’occhiello di Assocaaf, è il servizio di compilazione dei modelli direttamente in azienda, con propri esperti, su tutto il territorio nazionale. «Sembra una banalità, in realtà il servizio a domicilio, laddove è stato sperimentato, ha migliorato in modo straordinario la relazione d’impresa.

Il meccanismo è semplice, i professionisti che collaborano con noi, nel giorno e all’ora stabiliti, si recano nel luogo convenuto. Qui, in uno spazio messo a disposizione dall’azienda, incontrano singolarmente tutti quei collaboratori che hanno scelto di rispondere positivamente all’invito diramato dalla direzione. Se la documentazione presentata è ritenuta in regola e sufficiente, i nostri consulenti procedono subito alla compilazione del modello dandone copia definitiva al contribuente».

Utile alle aziende e ai loro dipendenti

«Questo servizio, così come impostato, ci sta dando grandi soddisfazioni, perché permette all’azienda di mettere a disposizione uno strumento efficiente (un vero e proprio benefit, ndr), consentendo contemporaneamente a dipendenti e collaboratori di assolvere ai propri doveri fiscali» spiega Simona Arosio, direttore generale di Assocaaf nell’accogliente sede di piazza Diaz a Milano. «Per effetto delle normative, siamo responsabili di ogni dichiarazione che inviamo all’Agenzia delle Entrate. Diventiamo interlocutori diretti di quest’ultima in caso di controllo, sollevando così il contribuente da ogni incombenza. Qualora dalle verifiche si riscontrino errori, pertanto, rispondiamo direttamente sia delle sanzioni, sia dell’ammontare d’imposta non versata allo Stato. Insomma, imprese e persone fisiche che si affidano a noi, una volta sottoscritta e inviata la propria dichiarazione dei redditi attraverso i nostri uffici, possono dormire tra due guanciali».

Gli altri servizi

Il caf delle Confindustrie lombarde offre anche altri servizi. «A seconda del contribuente mettiamo a punto proposte differenti. Per le aziende possiamo preparare tutte le dichiarazioni fiscali previste dalle normative vigenti e che necessitano del visto di conformità come, per esempio, i rimborsi IVA. Nel caso delle PMI, offriamo pacchetti “full service” amministrativi, contabili e fiscali.

Per ogni persona fisica invece, anche IMU, TASI, ISEE, modulo Red, successioni e pratiche per colf e badanti. Ci occupiamo poi di assistenza fiscale per chi lavora all’estero e di tanto altro ancora».

Assocaaf è un caf certificato

La vera forza dei servizi Assocaaf sta nella competenza e nella professionalità. «Da anni abbiamo ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001», conclude la dirigente. «Per mantenerci allo standard più elevato, monitoriamo costantemente la soddisfazione dei clienti. Il nostro staff è sempre proiettato al futuro con l’obiettivo di offrire ogni volta più consulenza, Capita, per esempio, nell’elaborazione dei quadri aggiuntivi del modello Redditi Persone fisiche, riguardanti redditi esteri e stock option. In questo periodo, nel quale si parla ovunque di fatturazione elettronica, infine, è già al lavoro per capire come fare per favorire la semplificazione anche su questo fronte».