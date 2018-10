Assocaaf ha organizzato una due giorni a Desenzano del Garda pensata per imprimere slancio e spirito di squadra alle persone che lavorano nelle differenti sedi della società. “Off site 2018” è un evento formativo, con la presenza di esperti fiscali, e un incontro pensato per la condivisione degli obiettivi della società, coordinato da Luisella Erlicher, del MIP, School of Management del Politecnico di Milano.

«Essere competitivi per una società significa avere la capacità di mettersi in discussione – precisa il direttore Simona Arosio -, da migliorare e all’esterno per il posizionamento su un mercato sempre più in evoluzione»

Parole di soddisfazione anche dal presidente Botta: «Con questo meeting siamo riusciti a riunire e far coesistere centri prima più distanti. La sinergia è fondamentale per il nostro sistema e per la società contemporanea nello specifico». Un futuro di condivisione degli obiettivi aziendale.