L’Associazione Islamica Castanese torna in piazza per aprire un dialogo coi castanesi.

Associazione Islamica Castanese: il nuovo appuntamento

La loro costituzione risale ormai a inizio 2019 e da aprile, con decorrenza mensile, hanno iniziato a organizzare gazebo in piazza Mazzini a Castano Primo per parlare coi cittadini e aprire un dialogo con loro. L’appuntamento di luglio è fissato per domani, sabato 13 luglio 2019, sempre nella centralissima piazza Mazzini, dalle 17 alle 21.

Le parole del presidente

Già dal primo incontro, il presidente dell’associzione, Rizwan Naeem, aveva sottolineato l’importanza della conoscenza tra le persone per poter aprire un dialogo positivo. “Siamo brave persone – ci aveva detto già da aprile Naeem -, i Castanesi ci conoscono, sanno chi siamo anche perché abitiamo da anni in città. Siamo tutti contro gli estremismi e il terrorismo e insieme lo condanniamo. Vogliamo solo aprirci ai Castanesi, parlare e confrontarci con loro. Per questo abbiamo deciso di fare un gazebo in piazza una volta al mese. Così coloro che vorranno potranno venire a parlare con noi”.

