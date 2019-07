Associazione nazionale carabinieri di Arese, passaggio di consegne tra De Lorenzis e Clerici.

Associazione nazionale carabinieri, nuovo presidente

Alla presenza del sindaco Michela Palestra e all’assessore alla Sicurezza, Sport e Tempo libero Roberta Tellini si è svolto il passaggio delle consegne al vertice della sezione cittadina dell’Associazione nazionale carabinieri. Il maresciallo maggiore Antonio De Lorenzis, 80 anni, ha passato il testimone e Santino Clerici, nominato nuovo presidente. Contestualmente vanno rinnovate tutte le cariche del direttivo.

Il “grazie” dell’assessore Roberta Tellini

“Per l’Amministrazione comunale questa è una occasione per ringraziare il presidente – ha dichiarato Tellini -, in particolare io come assessore ho lavorato molto con lui e devo dire che in ogni momento in cui c’è stata una necessità, De Lorenzis c’è sempre stato, pronto a farsi in quattro. Molto capace anche tutto il gruppo da lui guidato”. L’Associazione dà un grande supporto nella gestione degli eventi, a mantenere e preservare la sicurezza. Un grande e prezioso aiuto nel presidio del territorio.

