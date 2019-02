Asst Ovest Milanese, scelti i nuovi direttori.

Asst Ovest Milanese, Odinolfi ha scelto la sua squadra

Sono stati nominati lunedì 11 febbraio 2019 i tre nuovi direttori che costituiranno la direzione strategica dell’Asst Ovest Milanese nei prossimi cinque anni. A sceglierli è stato il direttore generale, dottor Fulvio Edoardo Odinolfi (nella foto di copertina), chiamato a dirigere l’azienda dal primo gennaio di quest’anno. La scelta dei nuovi direttori è caratterizzata dalla volontà di contare, da una parte, su una consolidata esperienza manageriale e, dall’altra, su sicure capacità di accompagnare e guidare i percorsi e processi di cambiamento dell’azienda nell’ambito dell’evoluzione del sistema sanitario in atto.

Nominati Candela, Paternoster e Monolo

Per il ruolo di direttore sanitario, la scelta è ricaduta sul dottor Cesare Alessandro Maria Candela, 57 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, con esperienza di direttore sanitario di vari presidi ospedalieri, nonché di direzione sanitaria aziendale alla Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta, all’azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento nonché all’Asst Nord Milano.

In qualità di direttore amministrativo, è stato nominato il dottor Marco Paternoster, 48 anni, laurea in Scienze politiche, con esperienze professionali svolte come dirigente responsabile di struttura complessa di reclutamento del personale all’azienda ospedaliera San Paolo, dirigente di struttura in Regione Lombardia con competenze su gestione del personale, rapporti istituzionali e giuridico legislativo nonché direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento poi Asst Nord Milano.

Come direttore socio sanitario è stata scelta la dottoressa Gabriella Monolo, laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Pediatria e in Malattie infettive, con esperienza professionale maturata come responsabile del servizio Adi-Dipartimento Assi, responsabile di Hospice, direttore di Unità operativa complessa di Cure domiciliari, direttore di Unità operativa complessa di Sistemi di welfare per la domiciliarietà, nonché direttore socio sanitario dell’Asst di Vimercate.

“Grazie ai direttori uscenti, buon lavoro ai nuovi”

Nel ringraziare i direttori uscenti per la preziosa attività svolta in questi tre anni, il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese augura buon lavoro ai tre nuovi direttori che assumeranno l’incarico a partire da venerdì 15 febbraio, “con la certezza che garantiranno grande professionalità, competenza e impegno”.

