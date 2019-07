Si respira un’atmosfera anni 20 in questi giorni in piazza Marconi ad Abbiategrasso per le riprese di uno spot televisivo

Abarth regala a Bià un’atmosfera anni 20

Gli anni ruggenti rivivono in questi giorni in piazza Marconi ad Abbiategrasso. Da ieri, 23 luglio, sono in corso infatti le riprese dello spot di Abarth proprio davanti al bar Piccadilly. Uomini e donne in costume d’epoca e un sidecar che gira per le vie del centro storico attirano l’attenzione dei passanti. Ancora una volta l’atmosfera suggestiva abbiatense torna ad attirare l’interesse della televisione che ha visto nei portici della piazza cittadina il luogo ideale per un tuffo nel passato.