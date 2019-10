Attiva in ASST Valle Olona la Breast unit: “Per una donna con tumore al seno rivolgersi a una Breast unit significa essere presa per mano e accompagnata in tutto il percorso di cura e follow-up, con la certezza di essere curata al meglio. In ASST Valle Olona la Breast unit esiste dal 2014: oggi facciamo un punto sul servizio e stato dell’arte”.

Attiva in ASST Valle Olona la Breast unit

La Breast unit è l’unione tra più professionisti, generalmente di una stessa Azienda socio sanitaria territoriale, che grazie alla loro professionalità e alla scelta di lavorare in gruppo, come si dice oggi in modo multidisciplinare, offrono alle donne malate di cancro alla mammella elevati standard qualitativi, secondo le linee guida nazionali e internazionali.

La Breast unit dell’ASST Valle Olona

La Breast unit dell’ASST Valle Olona è composta da:

Chirurgo senologo

Oncologo medico

Radioterapista oncologo

Anatomopatologo

Radiologo

Medico nucleare

Psicologo

Chirurgo plastico

Fisiatra

Genetista

Case manager (ovvero un laureato in Scienze infermieristiche che organizza il percorso di cura)

Volontari di associazioni che si occupano delle pazienti affette da questa patologie

Le strutture afferenti alla Breast unit

Le strutture afferenti alla Breast unit sono:

Radiologia: 3 Radiologie. Più di 24.000 mammografie annue nei tre Ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, con 3 radiologi dedicati: adesione al programma di screening. Dotazione di mammografi digitali ed analogici, ecografia e risonanza magnetica. Vengono eseguite procedure diagnostiche percutanee. Tecniche per localizzazioni di lesioni non palpabili.

Chirurgia: 3 Chirurgie, 6 chirurghi senologi, 301 casi nel 2018: Interventi conservativi e demolitivi. Ricostruzione della mammella effettuata dal chirurgo plastico.

Anatomia patologica: 1 patologo referente e due dedicati.

Oncologia medica: 2 Unità operative complesse di Oncologia; 1 Centro diurno Oncoematologico; 3 oncologi medici dedicati.

Radioterapia: 2 strutture di Radioterapia, 2 radioterapisti oncologi dedicati. Tre acceleratori lineari che permettono trattamenti volumetrici di alta complessità.

Medicina Nucleare: gli esami disponibili sono linfoscintigrafia, scintigrafia ossea, PET/TC.

Fisioterapia/riabilitazione: tre fisioterapisti dedicati per pazienti con protesi e linfedema.

Genetica clinica: convenzione con programma di controllo delle donne ad alto rischio e dei loro famigliari.

Psiconcologa : una psicologa dedicata.

Consulenza nutrizionale: una nutrizionista dedicata, una struttura di valutazione nutrizionale prima e dopo l’inizio della terapia.

Cure palliative: struttura interna con personale dedicato all’assistenza domiciliare.

Associazioni di volontariato: attività di assistenza e supporto alle donne malate e alle famiglie.

E’ dimostrato i gruppi multidisciplinari aumentano il tasso di sopravvivenza del 18%. La Breast unit è stata formalmente costituita presso l’ex Azienda ospedaliera di Busto Arsizio nel 2014: da allora sono state valutate circa 1800 pazienti ed avviate, quando necessario, a un percorso di cura. Si è inoltre cercato di rendere comune il percorso nei tre Presidi aziendali (Busto Arsizio, Gallarate e Saronno), in modo da offrire alle donne cure omogenee.

A chi serve

La Breast unit si rivolge alle donne di qualsiasi età affette da un cancro della mammella e alle loro famiglie.

Peculiarità della nostra Breast unit

La peculiarità è quella di offrire tutti gli specialisti necessari per curare il cancro della mammella e di consentire di effettuare gli accertamenti diagnostici e le terapie necessarie all’interno dei nostri Presidi ospedalieri. Inoltre, dopo attenta valutazione medica, offre la possibilità di effettuare anche nei familiari delle pazienti affette da cancro della mammella i test genetici, che consentono di conoscere la probabilità di sviluppare nel futuro una malattia neoplastica, prendendo in questo modo (con largo anticipo), gli opportuni provvedimenti diagnostici e terapeutici. Sono stati inoltre studiati percorsi di assistenza domiciliare per le pazienti più in difficoltà, incrementando le risorse umane che si occupano di questa problematica.

Come accedere

Modi di accedere: principalmente attraverso questi percorsi

Screening mammografico: al termine del percorso di screening la donna viene invitata a un colloquio alla presenza del radiologo e del chirurgo senologo, che prospettano alla paziente il percorso di cura;

Medico di medicina generale: paziente inviata dal medico di medicina generale presso l’ambulatorio di senologia o per eseguire una mammografia in paziente con sospetto di patologia neoplastica

Percorso interno: paziente già seguita per altre patologie nei nostri.

Presidi che viene inviata a eseguire un accertamento per sospetta patologia neoplastica mammaria.

Gli appuntamenti per accedere alla Breast unit possono essere fissati tramite Cup (Centro unico di prenotazione) o mediante i numeri sotto indicati o recandosi personalmente con la richiesta del medico agli sportelli Cup dei nostri 3 Presidi ospedalieri. Sono state costruite agende dedicate alla Breast unit, al fine di rendere il più agevole e veloce possibile la risposta alla paziente. In caso di particolari necessità, o di esami non routinari, la donna viene inviata presso i tre diversi Centri di senologia aziendale al fine di concordare il percorso migliore.

E’ possibile chiamare il Cup regionale a questi numeri.

1) 800638638, da telefonia fissa

2) 02999599, da telefonia mobile.

Il percorso

Tutte le donne che si rivolgono ai nostri Presidi per un sospetto di patologia neoplastica mammaria o con una patologia neoplastica già accertata, saranno indirizzate all’Ambulatorio senologico dove, come già detto, incontreranno il chirurgo senologo. Verrà loro prospettato il percorso di cura e verranno eventualmente prescritti ulteriori accertamenti al fine di completare il quadro clinico. Questi accertamenti hanno un percorso dedicato e riservato in modo da giungere ad una definizione del quadro clinico in tempi rapidi. La documentazione viene poi valutata dal Gruppo multidisciplinare che, in base alle caratteristiche della malattia e della persona, proporrà un percorso terapeutico assistenziale.

I vantaggi

Il lavoro multidisciplinare all’interno di una Breast unit migliora la sopravvivenza del 18%. Inoltre indicare alla donna un “percorso certo” permette alle pazienti di affrontare una malattia così importante, conoscendo dettagliatamente e cronologicamente i tempi delle cure, per poter organizzare al meglio la loro quotidianità. Significa abbattere il senso di solitudine della donna. Significa occuparsi di lei a 360 gradi: corpo e mente. La presenza di tutti gli specialisti all’interno dell’ASST Valle Olona migliora la qualità delle cure, la loro sicurezza e lo scambio di informazioni tra i professionisti. Il ruolo dei Medici di medicina generale: in un percorso diagnostico terapeutico per pazienti affette da patologia neoplastica della mammella, è fondamentale il supporto del Medico di medicina generale, sia nella fase della diagnosi (per un rapido invio alle strutture della nostra Azienda socio sanitaria territoriale), sia durante i diversi trattamenti per un supporto alle pazienti, sia durante il follow-up.