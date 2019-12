Augurare felice Anno Nuovo non è sempre semplice, allora vi proponiamo qualche suggerimento affinchè troviate velocemente gli auguri che più fanno al caso vostro.

Auguri di Felice anno nuovo

Ecco le frasi migliori da inviare per augurare un buon 2020.

Brindiamo alla salute e alla serenità che ci meritiamo. Buon 2020

Un augurio speciale a te, che mi sei sempre stato vicino in questo anno 2019. Buon anno amico mio.

Che il 2020 ci porti tutto quello che abbiamo sempre desiderato da anni. Buon anno.

Non esistono errori, esistono solo nuove opportunità. Quest’anno sbaglia quanto più puoi, prova qualcosa di nuovo, fallisci e ricomincia. Se non si sbaglia mai, non ci si diverte!

Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali!

Che il 2020 sia come il brindisi di mezzanotte: carico di luce, rumoroso di divertimento, vicino alle persone care, pieno di desideri e un po’ alcolico!

Tanti auguri per un 2020 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

Ho depositato sul tuo c/c n. 2020 c/o la banca Felicità, 365 gg di fortuna, salute e amore. Divertiti nel prosciugare il conto. Buon anno! (Eh no, niente soldi! Qualcosa dovrai fare pure te, no?!)

Oroscopo 2020. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro: gli astri ti sorridono. Sesso: gli astri stanno ancora ridendo!

Farò di tutto per rendere il 2020 l’anno dei tuoi sogni. Auguri!

Che il 2020 sia l’anno in cui raggiungi tutti i tuoi traguardi sapendo che io sarò sempre lì a fare il tifo per te! Auguri

Ti aspettano giornate meravigliose, soddisfazioni da godere, obiettivi da raggiungere. E 365 baci e 365 volte in cui ti dirò ti amo!

Possa Dio benedirti e mantenerti protetto e in buona salute per poter assistere a molti altri di questi nuovi anni! Ma prima di tutto, divertiti e resta felice!

Anche se la vita ti ha presentato vari ostacoli e ostacoli, sii orgoglioso che sei riuscito a superare tutti e attraversare il ponte per un altro nuovo anno. Possa tu continuare ad essere questa impresa e vincere tutte le carenze!

Possa questo nuovo anno portarti una vita piena di pace, calore e solidarietà nella tua famiglia e molta prosperità! Felice anno nuovo!

Festeggia questo nuovo anno con un sacco di fuochi d’artificio e dacci il benvenuto con un esplosione! Goditi il ​​tuo tempo con amici e familiari.

Tieni il sorriso, lascia andare la lacrima, continua a ridere, perdi il dolore, cerca la gioia e abbandona la paura. Buon anno nuovo, caro!

La vita è un diario accessibile pieno di pagine vuote che ti aspettano. Riempi la tua storia mentre vai.

Aforismi

Il capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi- (Mark Twain)

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

E così eccoci all’ultimo dell’anno… Un altro anno se ne è andato e cosa ho realizzato quest’anno che non abbia realizzato gli anni passati? Nulla! Che coerenza, eh? (Peanuts, Charles M. Schulz)

Quanto dura un amore non corrisposto? Mesi, anni, anche lustri… Il bello di un anno non corrisposto è che dura solo un anno.

(Fabrizio Caramagna)

Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano.

(Georg Lichtenberg)

