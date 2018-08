Auguri di Buon Ferragosto: le frasi e le immagini più divertenti da inviare. Ecco la nostra selezione. prendete spunto e Buon Ferragosto!

Auguri di Buon Ferragosto: le frasi e le immagini più divertenti da inviare

Non importa se sarete in vacanza, oppure a casa, o se starete organizzando una giornata al mare, una grigliata, una gita fuoriporta.

Sicuramente domani, mercoledì 15 agosto, vorrete mandare auguri e frasi a tutti i vostri amici. Abbiamo quindi pensato di raccogliere le frasi e le immagini più divertenti da inviare ad amici e parenti, per strappare un sorriso in una giornata che, da sempre, si trascorre insieme in allegria.

Ecco quindi la nostra selezione. Buona lettura e soprattutto Buon Ferragosto a tutti voi! Se non avete ancora guardato le previsioni del tempo potete dare uno sguardo qui.

IN QUESTO ARTICOLO INVECE TUTTI GLI EVENTI NEL MILANESE E IN LOMBARDIA

Le frasi più divertenti

Se volete puntare tutto sulla comicità, sbizzarritevi con un frase o un augurio divertente su Ferragosto. Ad esempio:

Passano gli anni ma le domande degli uomini restano le stesse: esiste Dio? Siamo soli nell’universo? Che farai a ferragosto? (RubinoMauro, Twitter)

Oggi, 15 agosto, si festeggia l’assunzione di Maria: la dimostrazione che, in tempo di crisi, trovano lavoro solo i raccomandati. (dlavolo Twitter)

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. #ferragosto (ChiNonMuore1, Twitter)

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. (egyzia, Twitter)

I dinosauri si sono estinti con una grigliata di ferragosto. (NonVedi, Twitter)

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane

Ti arrivino di prima mattina i miei più sentiti auguri di Ferragosto, auguri lucidi, prima dell’insolazione dovuta al pranzo in terrazza

A Ferragosto, come a Natale, siamo tutti più buoni. È per questo che ti ho lasciato un posto a tavola proprio vicino alla ciotola con il ghiaccio. Ti aspetto?

Chi trova un amico trova un tesoro, ma con questo caldo anche un freezer va benissimo. Buon Ferragosto

Ho saputo che quest’anno per Ferragosto resterai a casa in dolce compagnia di una bionda. Saluti…alla tua birra ghiacciata, siate felici

Si scrive Ferragosto, si legge delirio di parmigiana, insalata di riso, polpette fritte, lasagna, anguria e torta gelato. Se non dovessi superare indenne la battaglia, sappi che ti ho voluto bene.

Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia

Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.

Le immagini simpatiche