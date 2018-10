Oggi,martedì 2 ottobre, è la festa dei nonni. Vi proponiamo una selezione di frasi e immagini per fare gli auguri.

Auguri festa dei nonni

La festa dei nonni nasce nel 2005. Non solo una celebrazione, ma anche il riconoscimento del loro ruolo nella famiglia. Ecco una carrellata di frasi e immagini da dedicare

”Mi avete consigliato quando stavo per sbagliare; mi avete raccontato storie quando non riuscivo a dormire; mi avete preso per mano quando avevo paura; mi avete aiutato ad essere quello che sono oggi. Grazie! Buona festa dei nonni!” (Anonimo)

”Grazie per tutte le favole che mi hai raccontato con amore. E quelle più strane e fantasiose inventate apposta per me. Ti voglio bene nonno.” (Anonimo)

”Auguri a te che mi guardi come se fossi la cosa più bella del mondo. Auguri a te che hai molta fiducia in me. Auguri a te che mi cucini sempre cose buone, auguri nonnina, ti voglio bene” (Anonimo)

”Non c’è complice migliore di un nonno che ti ama, auguri, ti voglio bene” (Anonimo)

”Credo che Dio il settimo giorno non sia andato in vacanza ma abbia inventato i nonni. E, accorgendosi che si trattava della più geniale delle sue creazioni, si sia preso una giornata libera per trascorrerla con loro” (Fausto Brizzi)

”Grazie per avermi difeso, anche quando dovevo essere sgridato, protetto dalle ire di mamma e papà. Di avermi voluto bene,come solo tu sai fare. Grazie nonna ti voglio bene.” (Anonimo)

“Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra”.(Ogden Nash)

“La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco”. (John Steinbeck)

“Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti”. (Fanny Fern)

“Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli perché è troppo incantata

da quelle meravigliose che fanno i nipoti”. (Lois Wyse)

