Ci siamo, è quasi arrivato Natale. E come sempre ci scambieremo centinaia di messaggi di auguri. Ma tra tante cose da fare, spesso non riusciamo a trovare la frase giusta per gli auguri. Qui sotto alcune idee. Ovviamente, anche da parte nostra della redazione della Gazzetta della Martesana, Gazzetta dell’Adda e SestoWeek… tanti auguri!!

Auguri Natale, alcune frasi da dedicare

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buon Natale!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che rivolgo a te e famiglia! Buone feste!

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: rimani come sei!

In questo giorno di gioia e di festa, bisogna essere tutti più buoni e tolleranti. Fai come me: invia un messaggio di auguri a un amico sfigato!

Buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile!

Che tutti i cuori possano trasformarsi in piccole campane per accompagnare, con una dolce melodia, la nascita di Gesù Bambino. Tanti auguri di buon Natale!

Il Natale è quel momento in cui hai nostalgia di casa… anche mentre sei a casa.

L’atmosfera del Natale è ancora più magica se ne puoi condividere la profondità con le persone che ami. Tanti auguri!

Diffida di chi dice che non vuole regali per Natale: è colui che li aspetta più di tutti.

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

È Natale, bisogna essere più buoni. Ma che ne direste di essere un po’ più cattivi a Natale e più buoni tutto l’anno?

Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei un corpo magro e un conto in banca corposo. Mi raccomando, non fare come lo scorso anno che inverti le due cose!

Che le stelle brillino su di te questa notte e per tutto il resto dell’anno. Buon Natale!

Quando riceverai questo messaggio, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita… Questo è quello che ti auguro: una vita piena di felicità. Auguri di Natale!

Caro Babbo Natale, quest’anno sono stato bravissimo. Ok, forse non proprio sempre. Qualche volta… Dai, raramente… Va bene, ho capito, me lo compro da solo.

È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto: Buon Natale.

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno.