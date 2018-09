Sul problema delle auto ad alta velocità nella rotonda di via Leopardi ad Arese abbiamo sentito Enrico Ioli, assessore ai lavori pubblici.

Auto sfrecciano in via Leopardi: risponde Ioli

Auto sfrecciano in via Leopardi, l’assessore ai lavori pubblici Enrico Ioli risponde così.

I residenti chiedono che il Comune intervenga, realizzando una variazione altimetrica.

“La necessità o meno di posizionare una variazione altimetrica (non un “dosso”, poiché dossi dove transitano autobus non ne possiamo mettere) deve essere valutata da Polizia Locale. Nell’eventualità lo ritenesse necessario, il lavoro sarebbe di competenza dell’ufficio lavori pubblici. Comunque in fondo a via Leopardi (via Statuto incrocio via Mattei) abbiamo fatto l’anno scorso una piastra rialzata. Inoltre un altro attraversamento rialzato è già previsto sulla via Leopardi subito dopo – venendo dal cimitero – la rotonda con via degli Orti. Questo nell’ambito dell’appalto della riqualificazione del fontanile orti”.

La piastra rialzata in prossimità dell’incrocio con via Mattei non impedisce, però, di riprendere velocità prima della rotonda di via Leopardi con via Pertini. In questo punto non è previsto, quindi, alcun intervento?