Principale mezzo di trasporto usato dagli italiani rimane l’automobile. Nonostante ci sia un lieve calo nelle vendite, il mercato dell’auto continua a registrare grandi numeri. Quasi il 30% delle 2mila persone che effettuano passaggi di proprietà nel settore dell’usato, che si uniscono a oltre un milione di immatricolazioni sul nuovo, sono nelle regioni del nord ovest.

Auto usate: ecco quante venute online nella prima metà del 2019 nel nord ovest

Brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani e la classifica parla chiaro: la Fiat Panda è ancora oggi la più venduta. Nel nord ovest però l’utilitaria è incalzata da Fiat 500, l’auto più comprata in Lombardia.

Ecco i dati

Utilitarie e citycar dominano la classifica nella prima metà del 2019. In tutte le regioni al nord ovest infatti vendono più del 40% del totale, sfiorando quota 50% in Liguria. Bene le berline, si salvano le station wagon che chiudono il podio con poco più del 10% di media.

Detta legge il Gruppo FCA. Oltre a 500 e Panda che si prendono oltre il 30% del mercato ovunque, ottimi risultati anche per Punto (16% di media), 500L (11% in Valle d’Aosta) e Lancia Ypsilon (17% in Piemonte). Le uniche auto a rompere il monopolio del marchio torinese nella top five delle più vendute nel nord ovest sono Volkswagen Golf, che conquista il podio in tre regioni su quattro, e smart Fortwo (16% in Liguria).

Per ultimo parliamo di alimentazioni. Al nord ovest il diesel continua il suo grande calo, mal supportato dalle autorità locali. In Lombardia e in Piemonte il benzina sale a quota 30% delle vendite, in Liguria addirittura al 39% del mercato. Il gasolio comunque tiene il 50% delle vendite ovunque, con i risultati migliori in Piemonte e Valle d’Aosta. Tasto dolente l’ibrido: nonostante per tutti sia il futuro, i dati di vendita non lo premiano.