Autocentauro, Calà e Chiabotto per la nuova stella Mercedes a Gazzada giovedì 17 ottobre.

Grande inaugurazione giovedì 17 ottobre in via Gallarate 21. Per l’occasione da Autocentauro Varese ci saranno anche Jerry Calà e una madrina d’eccezione, Cristina Chiabotto. Per informazioni sulla serata vai sul sito www.autocentauro.it .

Il Gruppo Autocentauro

Ardena, storico concessionario Mercedes-Benz e Smart a Varese, entra a far parte del Gruppo Autocentauro, il più grande gruppo Mercedes di tutto il Nord-Ovest. Il Gruppo Autocentauro affonda infatti le sue radici negli anni Sessanta e nel corso del tempo è diventato il più importante concessionario Mercedes-Benz in Italia. Si tratta di uno dei più solidi gruppi nel panorama nazionale con oltre 400 dipendenti distribuiti in quattro società e sedici sedi localizzate tra Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia.