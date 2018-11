Tra lunedì e martedì chiude lo svincolo di Legnano sull’autostrada A8.

Autostrada, lavori in corso

Lavori in corso tra lunedì e martedì lungo l’A8 Milano-Varese. Dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano in direzione Milano. In alternativa, si potrà utilizzare lo svincolo di Castellanza, al chilometro 17+500.

Per rimanere aggiornati sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi, Autostrade per l’Italia invita a consultare i collegamenti My Way su Sky Meteo24, SkyTG24, sull’app dedicata e sul sito autostrade.it. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

LEGGI ANCHE: Limite velocità 150 km/h, la proposta leghista