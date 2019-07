Avis Albairate e Cassinetta, tre appuntamenti per donare il sangue a luglio prima delle vacanze estive: il calendario.

Avis: tre appuntamenti a luglio

Il bisogno di sangue non va in vacanza: lo sanno bene soci e volontari dell’Avis di Albairate e Cassinetta che propongono ai donatori un triplo appuntamento prima delle ferie. Si comincia sabato 13 luglio dalle 8 alle 11 a Cassinetta in via Roma. Quindi domenica 14 dalle 8 alle 11 in via Cavour ad Albairate. Per finire, sabato 20 luglio dalle 8 alle 11 nuovamente ad Albairate. E’ gradita la prenotazione (02-949.203.55 segreteria, 339-488.76.03 WhatsApp, avisalbairate@gmail.com. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.