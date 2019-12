Anche quest’anno i motoclub tradatesi hanno fatto tappa alla cooperativa Il Granello di Cislago.

Babbo Natale biker, regali su due ruote

Da Tradate a Cislago, in sella alle proprie moto, per portare un pomeriggio di allegria ai ragazzi della cooperativa Il Granello di Cislago. Il 19 dicembre, i Motoclub Tradate, Motoclub Abbiate Guazzone e Amatori Moto Frera hanno fatto squadra e offerto un momento di gioia natalizia, insieme a qualche dolce fetta di panettone, tutti vestiti da Babbo Natale. Ma lasciando, per una giornata, le renne “in garage”.

LEGGI ANCHE: Sorpresa in Pediatria a Tradate col Babbo Natale della Lega Giovani