Banda in veste natalizia al Parco Pratone di Venegono Superiore per l’arrivo di Babbo Natale.

Babbo Natale al Pratone

Una “pre” Vigilia di Natale di festa al Parco Pratone di Venegono Superiore dove lunedì ha fatto tappa Babbo Natale, accompagnato dalle note del Corpo Musicale cittadino in tenuta rossa natalizia d’ordinanza. Ad aspettarlo, una trentina di bambini con le loro famiglie che hanno consegnato la propria letterina in vista della consegan dei regali di domani. Dopo l’incontro con Babbo Natale, tanti dolcetti per i piccoli e un aperitivo per i più grandi offerto dalla Pro Loco e dagli alpini, che anche quest’anno hanno unito le forze per questo momento di compagnia e scambio degli auguri.

