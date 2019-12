Babbo Natale in anticipo: vinti oltre 583mila euro a Cornaredo.

Babbo Natale in anticipo: vinti oltre 583mila euro

Sarà un Natale ricco in tutti i sensi quello del vincitore del SuperEnalotto che a Cornaredo con un “5+1” ha portato a casa ben 583 mila e 498 euro . La vincita è stata realizzata con una “schedina 2 pannelli” giocata nel Bar Tabacchi Perboni, in via Verdi. Il vincitore al colpo del “5+” ha aggiunto anche due “5” da 15.709 euro e un “4” da 1.349 euro.

La combinazione estratta

Questa la combinazione estratta ieri: 4 5 8 22 48 83.

Numero Jolly: 47

Superstar: 66

Ecco cosa è successo nel 2019…

Dopo un’attesa durata più di un anno, il SuperEnalotto ha regalato due “6” nel 2019, entrambi nel periodo estivo: il primo, da 209 milioni, è stato realizzato a Lodi il 13 agosto, mentre il secondo, da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma.