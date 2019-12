Babbo Natale in Harley: questo il nome dell’evento andato in scena a Parabiago nel pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019.

Babbo Natale in Harley: l’organizzazione dell’evento

L’Asd Gentleman’s Garage ha organizzato per il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 una manifestazione speciale per i piccoli parabiaghesi e i loro genitori: in piazza Maggiolini c’è stata l’esposizione di moto e la distribuzione di doni.

I regali distribuiti

L’Asd Gentleman’s Garage ha distribuito 150 pandorini e panettoncini a 150 bambini parabiaghesi, che hanno anche potuto fare qualche foto con le tante motociclette dei nostri bikers.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE