Oggi, lunedì 15 ottobre si svolge anche in Italia la dodicesima giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla morte perinatale. Un dramma che colpisce tante, troppe donne e tanti, troppi bambini, come la piccola Sveva. Una donna su sei perde il proprio figlio durante la gravidanza o dopo il parto. La perdita di un bambino è un lutto difficile da affrontare, soprattutto se si è soli e se non si riceve i giusto sostegno. Molti i messaggi sulle diverse piattaforme social con l’hashtag #babylossawarness.

#babylossawarness: la storia di Sveva raccontata da The Pozzolis Family

“In memoria di Sveva e di tutti i bambini che continuano a vivere nei cuori dei loro genitori. Sperando di non urtare la sensibilità di nessuno, con preghiera di diffusione”. E’ difficile trattenere le lacrime guardano il video che vi proponiamo pubblicato in rete da The Pozzolis Family che ha voluto ricordare priori l’impegno della onlus Ciao Lapo