Ballarini come Greta: lancia il Consiglio plastic free. Nella seduta del 30 settembre, infatti, spariranno i bicchieri di plastica a favore di quelli biodegradabili.

Plastica addio

Un passo in avanti, in un Comune che, già da anni, ha abolito le bottigliette di plastica, a favore dell’acqua in brocca sui banchi dell’assise e che ha adottato diverse buone pratiche per il risparmio energetico e la tutela ambientale.

“Non abbiamo un altro pianeta, dovremmo tutti fare degli sforzi per aiutare la natura. Nel Comune di Corbetta abbiamo iniziato a fare qualche azione: il 100% dell’energia elettrica deriva da fonti rinnovabili; con pali della luce, edifici pubblici e campi da calcio tutti a led, abbiamo consumato il 60% in meno di energia; abbiamo sostituito le vecchie caldaie con nuove molto più ecologiche. E dal prossimo consiglio comunale, non ci saranno più i bicchieri di plastica, sostituiti dai biodegradabili. Un nuovo piccolo gesto, ma significativo”, annuncia. Chissà se ad ispirarlo sia stato il discorso di Greta Thunberg all’Onu, che sta scuotendo molte coscienze.

