Il Ballo del Mattone ha fatto scatenare anche i vertici di Regione Lombardia. A Colico per la festa di Lega Nord, il Presidente Fontana con l’Assessore Sertori si sono concessi un ballo del “mattone”.

Alla Festa Lago&Valli a Colico

Attilio Fontana e Massimo Sertori hanno partecipato alla Festa Lago&Valli organizzata dalla sezione Lega Nord di Colico. Il Governatore Regionale insieme all’Assessore alla Montagna non si sono tirati indietro quando sono stati invitati a ballare davanti al palco. Difficile stare fermi sulle note della canzone di Rita Pavone, pure per i due politici che per un attimo hanno smesso il proprio ruolo istituzionale per darsi alla danza per poi concludere con un abbraccio tra applausi e risate.

