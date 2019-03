CINQUE BAMBINI DI LEGNANO SULLA PAPAMOBILE CON PAPA FRANCESCO

CINQUE BAMBINI DI LEGNANO SULLA PAPAMOBILE CON PAPA FRANCESCOTra questi alcuni bambini della nostra Parrocchia San Magno.Questa mattina, 6 Marzo 2019, durante l’udienza generale del Mercoledì, Papa Francesco ha fatto salire 5 bambini, tre maschietti e due femminucce, sulla Papamobile. Sono i ragazzi di quinta elementare della Scuola Primaria ‘L’Arca’ dell’Istituto Tirinnanzi, in pellegrinaggio a Roma in 130 tra bambini e insegnanti. A sorpresa, il Pontefice ha offerto un passaggio ai bambini sulla jeep, con cui ha compiuto un giro tra i settori in piazza.I bambini si sono accomodati sui sedili tenendosi ben stretti al corrimano, scambiando qualche battuta con il Pontefice che sembrava più divertito di loro. “Pronti per salire a bordo e partire?”. Un altro cenno all'autista che conduceva la papamobile e via di nuovo tra i saluti che si mischiavano in varie lingue al passaggio dell'auto. Terminato il giro, il Papa si è amabilmente congedato dai suoi piccoli ospiti, salutandoli uno per uno prima di farli scendere dalla papamobile. Erano circa 10 mila i pellegrini stamattina, molti dei quali arrivati dall'estero.

