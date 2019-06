Chiunque abbia spazio all’aperto prima o poi si dedica al barbecue. Oggi vogliamo parlare dei barbecue in muratura da esterno, modelli disponibili in varie versioni, che hanno il pregio di essere molto durevoli nel tempo e di poter essere lasciati all’aperto anche per anni senza problemi di alcun tipo.

Come scegliere un barbecue in muratura

Le caratteristiche di un barbecue in muratura di buona qualità sono varie, a partire ovviamente dal prezzo per arrivare ai materiali di cui è costituito. Il concetto di muratura è infatti molto ampio e si declina in numerosi diversi materiali, alcuni fatti per durare all’aperto fino a 5-7 anni, altri perfetti per sopportare la furia degli elementi anche per più di 10-15 anni. Per quanto riguarda i barbecue in muratura i prezzi sono infatti i più vari possibili: si va da poco più di 100-150 euro, fino a modelli che superano tranquillamente il prezzo di 1.000 euro. Le differenze sono ovviamente ben visibili e chiare e riguardano il materiale, ma anche le dimensioni, lo stile e le dotazioni accessorie. Ad esempio sono disponibili in commercio barbecue in muratura da giardino con stipetti e piani d’appoggio, camini laterali e spazio per la preparazione delle braci a partire da ciocchi di legna. L’offerta disponibile in commercio è molto ampia, conviene quindi fare un confronto fra barbecue in muratura in modo da trovare quello migliore per ogni singola situazione.

Come trovare il miglior barbecue in muratura

Come avviene per molti altri accessori, anche in questo caso non esiste il miglior barbecue in muratura in assoluto, molto dipende dalle esigenze del singolo acquirente. In senso generale potremmo dire che il barbecue migliore è quello che occupa al meglio lo spazio che si ha a disposizione, offrendo tutto ciò di cui si ha bisogno. Solitamente è importante scegliere un modello durevole nel tempo, quindi costruito con materiali di qualità; inoltre il barbecue in muratura dovrebbe avere anche dello spazio laterale alla zona di cottura, utile per appoggiare il cibo o per la preparazione di alcuni alimenti. Un altro elemento importante è il camino, che aiuta ad allontanare il fumo, soprattutto nelle giornate ventose. Se poi è meglio un modello di design o il barbecue più semplice possibile, quella è una questione di gusti del singolo acquirente.

Installare un barbecue in muratura

I barbecue da giardino in muratura oggi disponibili in commercio sono venduti in kit di montaggio, quindi con tutte le parti necessarie alla costruzione del barbecue all’aperto. Si compongono in genere di una base in cemento, con al di sopra un focolare e un camino in materiale resistente al fuoco. Per poterlo posizionare in giardino è necessario avere una base d’appoggio solida, possibilmente in cemento. Su di essa si poggiano gli elementi di base del barbecue, evitando di cementarli al supporto, per non rischiare che non si possano dilatare correttamente nel corso delle prime utilizzazioni. Le componenti del barbecue vanno invece attaccate tra loro, utilizzando apposita malta refrattaria. Da ricordare di mantenere il piano del focolare a bolla, utilizzando una livella nel corso della costruzione.