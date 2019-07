“Vieni a raccogliere il tuo girasole”: questo il nome dell’iniziativa lanciata dalla famiglia Pedroli-Ciccone per contribuire al restauro della chiesa di Santa Maria della Brughiera.

Girasoli per la chiesetta

In cambio di un’offerta libera, i cittadini potranno raccogliere girasoli nel campo di proprietà della famiglia, in via Monte Grappa (accanto Antico Olindo) sabato 13 e domenica 14 luglio dalle 9 alle 18 e poi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30. Sabato mattina, alle 9, inaugureranno l’iniziativa il sindaco Linda Colombo e il parroco don Luigi.

