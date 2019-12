Il sindaco Linda Colombo e l’assessore Anna Lisa De Salvo in versione Babbo Natale. Oggi si sono recate nel reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli di Magenta per consegnare un regalo di Natale a ogni bambino ricoverato.

Bareggio regala nuovi giochi alla Pediatria magentina

I regali sono stati donati dalle famiglie di Bareggio che domenica in biblioteca hanno partecipato anche alla preparazione dei pacchetti. “Visto il riscontro positivo dell’anno scorso – ha commentato l’assessore De Salvo – abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa. Un sentito ringraziamento al reparto di Pediatria guidato dalla dottoressa Luciana Parola e alle infermiere per l’accoglienza e ai cittadini di Bareggio per la sensibilità dimostrata nel donare i giochi. Da parte nostra è stato emozionante avere regalato un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie in un momento per loro difficile”.

Il commento

“E’ importante per noi sensibilizzare la cittadinanza di Bareggio e i bambini al dono già da piccoli – ha aggiunto il sindaco Colombo -. Sono orgogliosa di come i nostri concittadini abbiano, anche in questa seconda edizione, dimostrato la loro sensibilità e generosità”.