Festa speciale per Cbc basket school. Domenica 7 ottobre, palcoscenico di tutto rispetto per Andrea Annese, patron della società della pallacanestro corbettese, e per il sindaco Marco Ballarini, nell’ambito del Celebration day dell’Olimpia a Milano.

Basket Corbetta protagonista

Nell’intervallo del match Cbc protagonista, con premiazione e video dedicati all’evento clou di settembre: a Corbetta, infatti, è stato vinto il Guinnes record, strappandolo a dei veri mostri sacri della NBA, i Dallas Mavericks e i Brooklyn Nets.

La festa

Una festa nella festa, insomma, per una società che si conferma sempre ai vertici e che sa come stupire. Solo un mese fa il trionfo, con oltre 740 iscritti alla gara che ha permesso di entrare nel Guinness.

