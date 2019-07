Batterio PSEUDOMONAS AERUGINOSA trovato in piscina a Saronno.

Batterio trovato in piscina a Saronno durante un controllo

Il 25 giugno 2019 nella piscina di Saronno è stato effettuato un controllo di routine sulla qualità dell’acqua. la TS INSUBRIA ha riscontrato la presenza, anche se in modica quantità, di PSEUDOMONAS AERUGINOSA e un valore del ph non conforme alla normativa. I dati sono stati comunicati all’ATS di competenza che ha attivato tutte le procedure di bonifica, come previsto da manuale di autocontrollo interno. Sono state quindi svuotate e pulite le vasche di compenso, nonché effettuata l’iperclorazione. I valori di ph sono rientrati nella norma immediatamente.

Ulteriori controlli

Oggi, martedì 2 luglio, sono stati fatti ulteriori prelievi per verificare che non vi siano più residui di PSEUDOMONAS AERUGINOSA. Nei prossimo giorni arriveranno i rapporti definitivi dal laboratorio di analisi ma non c’è al momento pericolo per la salute degli utenti della piscina di Saronno.

