Darmian Cormanni, bebè in arrivo per il calciatore rescaldinese del Manchester United e la bella moglie, l’aresina Eleonora.

Darmina Cormanni, un bebè sotto l’albero

La giovane coppia è in dolce attesa. A darne l’annuncio sono stati proprio loro tramite i social. Matteo Darmian, classe 1989, difensore del Manchester United e della nazionale italiana e Francesca Cormanni, giovane aresina, aspettano un bimbo.

Il matrimonio a Rescaldina

I due si erano sposati il 14 giugno 2017 a Rescaldina, paese di origine di lui. Tutto il paese era sceso in piazza per il matrimonio di Matteo Darmian. Per pronunciare il loro sì, hanno scelto proprio la chiesa parrocchiale rescaldinese.

Tanti i cittadini che hanno attesto il “loro” Matteo in piazza, si sono visti nomi e volti noti del calcio.