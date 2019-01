Befana e Magi arrivano a Corbetta e fanno la felicità dei più piccoli. In pista per un’Epifania indimenticabile il comitato Parco della Repubblica, il comitato di Castellazzo e la Pro loco.

Tombolata in oratorio

Mentre in oratorio il pomeriggio si è svolto tra bacio di Gesù bambino e tombolata per famiglie, in città sono arrivati i Re Magi, come da tradizione, ma anche la Befana con tanto di calze cariche di dolciumi.

Befana e Magi arrivano a Castellazzo

Al parco di via Repubblica, bimbi impegnati nella caccia alle calze, che andavano “conquistate”, mentre a Castellazzo, la vecchina è arrivata, oltre che con Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, anche con uno strano personaggio dallo spazio. Presenti anche il sindaco Marco Ballarini e l’assessore Giuliano Gubert.

