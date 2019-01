Si rinnovano anche quest’anno i consueti appuntamenti previsti per la giornata dell’Epifania tra i quali la Befana in moto ad Abbiategrasso.

Tutti in sella con la Befana in moto

Al mattino del 6 gennaio i motociclisti sono invitati a partecipare alla “Befana in moto”, manifestazione organizzata dal Moto Club di Abbiategrasso con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la Polizia Locale. Il ritrovo è previsto alle 8 in piazza Vittorio Veneto per l’iscrizione e la consegna del materiale di cortesia. Il contributo di partecipazione è di 5 €. Alle 9 la partenza, con tappe in diversi luoghi della città.

All’arrivo in piazza Vittorio Veneto, previsto per le ore 12, e dopo la consegna dei doni alla Polizia Locale, tutti i partecipanti avranno la possibilità di gustare polenta calda e vin brulé offerti dal “Gruppo la Cappelletta”.

Raccolta fondi

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di un’altalena per disabili che sarà uno dei giochi del nuovo “Parco Inclusivo”.

Per il pomeriggio dell’Epifania, l’Associazione Amici del Palio e il Corpo Bandistico “La Filarmonica” con il Patrocinio del Comune, hanno organizzato l’evento “In cammino con la stella”, sfilata dei Magi per le vie cittadine del centro.

Alle 16,30 da piazza San Pietro partirà il corteo che toccherà le vie della città, fino a raggiungere piazza Marconi dove verrà distribuita la merenda a tutti i presenti: panettone, cioccolata calda, the e vin brulé.