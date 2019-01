A Saronno dal cielo le Befane paracadutiste cariche di dolci sono piombate dal cielo.

Befane paracadutiste per centinaia di bambini

Scese dal cielo con dei paracadute colorati le Befane coi dolci doni per i bambini di Saronno riuniti al centro sportivo Ronchi. Un pomeriggio di festa organizzato dal Comune insieme all’associazione sportiva paracadutisti di Saronno per i piccoli saronnesi nella giornata dell’Epifania cui ha voluto partecipare anche l’Europarlamentare Lara Comi, in prima linea per la distribuzione delle caramelle.

LEGGI ANCHE: La Befana dei Vigili del Fuoco arriva in Pediatria a Legnano FOTO E VIDEO

La Befana-Silighini porta il carbone al sindaco Fagioli