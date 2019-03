Benvenuto marzo 2019: inizia la primavera meteo e nel Milanese è già caldo record

Benvenuto marzo 2019: inizia la primavera meteo e in Brianza è già caldo record. Christian Brambilla “Febbraio mai così caldo dal 1800 ad oggi”

Oggi, venerdì 1 marzo, inizia ufficialmente la primavera meteorologica. Ma in Lombardia la bella stagione sembra già arrivata da un pezzo. A confermarlo è l’esperto meteo Christian Brambilla che, dati alla mano, avverte “In Lombardia non si registrava un febbraio così caldo dal 1800. E mercoledì 27 febbraio è stato da record con ben 7.5 gradi in più rispetto alla media stagionale”.