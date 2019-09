Biblioteca di Pogliano Milanese, da settembre riparte anche questo servizio.

Biblioteca di Pogliano Milanese: il calendario di settembre

Anche a Pogliano é tempo di ripresa. Dopo il time out dell’estate le attività riacquistano vigore ed entrano nel vivo del contesto cittadino. Un esempio è la Biblioteca Comunale “Alessandro Manzoni” di Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa che si ripropone, da questo mese, in regime con le altre prestazioni offerte sul territorio. Gli orari per il mese di settembre sono il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 18; il venerdì dalle 9 alle 12. Maggior affluenza è prevista nelle ore pomeridiane nei primi giorni della settimana e in quelle mattutine nel pre weekend.

Ecco cosa propone la biblioteca

Nel complesso storico del paese é possibile consultare libri, chiedere in prestito i volumi d’interesse particolare ed informarsi. L’Ente Biblioteca a tal proposito mette a disposizione dei cittadini un vademecum pratico per riconoscere i testi veri da quelli falsi e le storie attendibili e saper distinguere, con particolare riferimento al mondo virtuale. In biblioteca si possono imparare anche i consigli per cogliere al volo un’informazione corretta: controllare la data, considerare i preconcetti individuali, scavare le fonti a supporto; approfondire l’argomento, indagare i link , verificare l’autore e demandare la questione agli esperti.

