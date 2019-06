Biblioteca di Parabiago, il porticato cambia look grazie alla creatività e al desiderio di farsi protagonisti per la Città dei ragazzi che frequentano il ‘doposcuola’ gestito dalla Coop Cofol.

Il progetto

Il progetto è nato nel 2017 con il nome di “Riskia tu… che riskio anch’io” ed è stato avviato dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Parabiago in collaborazione con Coop Cofol e Lions Club Parabiago Maggiolini, per rispondere al bisogno di aiuto nel recupero del rendimento scolastico di alcuni ragazzi frequentanti le scuole medie. Si tratta di un servizio pomeridiano di ‘doposcuola specializzato’ che si svolge tutti i giorni e prevede lo svolgimento di compiti e di studio organizzato secondo le specifiche problematiche presentate dai minori partecipanti, ovvero con poca motivazione e difficoltà di organizzazione dello studio; difficoltà di apprendimento/DSA; rischio di bocciatura o inadempienza all’obbligo scolastico. Successivamente si svolgono dei laboratori educativi e/o uscite sul territorio.

Il murales in biblioteca

Dall’anno scolastico 2018/2019 il progetto ha continuato il suo percorso presso i locali messi a disposizione dall’Oratorio Santo Stefano, sempre con la gestione della Coop Cofol che ha ribattezzato la proposta in “Doposcuola Lumos …accendi le idee”. All’interno di questo percorso i ragazzi svolgono anche altre attività seguiti da educatori professionali e trovano un luogo in cui si possano sentire protetti, ascoltati e guidati. Il sostegno a questi ragazzi da parte del Comune è comunque presente, tanto è vero che l’assessorato alle Politiche Sociali ha commissionato loro la realizzazione di alcuni murales presso l’ingresso esterno della biblioteca civica di via Brisa. Un progetto di collaborazione e partecipazione attiva dei ragazzi coordinati da Serena Longoni responsabile di Uthopia- laboratorio di Progettazione e Decorazione.

La parola all’assessore Lonati

Questo il commento del vicesindaco e assessore alle politiche sociali Elisa Lonati: “Il bisogno di questi ragazzi va oltre l’assistenza scolastica e trovare occasioni per renderli protagonisti può aiutare loro a mettersi in gioco concretamente nello scoprire i propri talenti e competenze. Ringrazio prima di tutto i ragazzi che si sono impegnati nella realizzazione di questi murales, le loro educatrici e volontarie, oltrechè la coop. Cofol e Uthopia. Direi che il risultato è davvero sorprendente, impreziosisce l’ingresso alla biblioteca ed è un omaggio per la nostra città”.