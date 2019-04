Domenica 5 maggio torna “Vuoi la pace? Pedala!”, biciclettata per la pace che quest’anno ha come tema l’Europa

Biciclettata per la pace

L’iniziativa è promossa dal coordinamento “La pace in comune” e dalle Acli milanesi, in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, Commissione europea, e con il patrocinio del comune di Milano. Sette percorsi di sette colori, che attraversando più di 80 comuni della provincia di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia arriveranno in Piazza Duomo a Milano per un grande evento finale alle 12.

Abbiategrasso in azzurro

Ogni percorso è associato a un colore che richiama la bandiera della pace. Per il gruppo che parte da Abbiategrasso il colore è l’azzurro. Appuntamento domenica 5 maggio alle 9 in piazza Castello ad Abbiategrasso, per una pedalata di 25 km lungo l’alzaia del Naviglio Grande (50 km a/r). Per il ritorno è possibile prendere il treno alla stazione di Porta Genova (su tutti i treni è consentito il trasporto a pagamento delle bici), o per chi se la sente, rientro in gruppo con FIAB Abbiateinbici nel pomeriggio.