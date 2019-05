Big Bang Music Fest 2019

Ritorna dal 29 maggio al 2 giugno il festival più atteso di Nerviano: il Big Bang Music Fest. In Viale Papa Giovanni XXIII i 150 ragazzi dell’Associazione Giovani Nervianesi hanno organizzato per l’ottava volta l’evento musicale a ingresso gratuito adatto a tutti. Quest’anno la line up è molto ricca. Nove ore di music no stop al giorno con performance live di artisti emergenti italiani e uno straordinario djset internazionali. Sul palco saliranno infatti Ruggero de i Timidi e Auroro Borealo nella data di apertura, Colle der Fomento, Stokka & Madbuddy + djshokka e Pepito Rella il giorno seguente, venerdì 31 maggio suoneranno Cimini, Rovere, Margherita Vicario, Mox, Masamasa e Jurijgami, il primo giugno 2manydjs, Splendore e I Miei Migliori Complimenti, nella data di chiusura saliranno sul palco Derozer,Andead, Samo e Internazionale Trash Ribelle. La musica non sarà la sola protagonista di questi cinque giorni. Grande novità sarà il torneo di “green volley” accompagnato dall’esibizione di wrestling sabato 1 giugno mentre domenica si terrà l’ormai consueta sfilata di auto d’epoca. In questi due giorni, sabato e domenica, i bambini di tutte le età potranno divertirsi in modo del tutto gratuito con gonfiabili, truccabimbi e bolle di sapone.

Le parole dei Giovani Nervianesi

Tutto questo è possibile grazie ai Giovani Nervianesi che ogni anno diventano sempre di più. “E’ bello vedere le nuove leve mettersi in gioco – ci raccontano i ragazzi – Nonostante il passare del tempo abbiamo sempre l’entusiasmo e la voglia di fare. Non pensavamo di arrivare a spegnere otto candeline”. Col passare del tempo si è visto un cambio generazionale: i fondatori piano piano stanno lasciando il testimone ai nuovi 20enni con la voglia di portare avanti questo progetto. “Una manifestazione musicale, cinque giorni di concerti, un’esperienza da vivere” è la promessa che ci fanno i Giovani Nervianesi e siamo sicuri che anche questa volta non rovineranno le nostre aspettative.

Per restare aggiornati

Per aver informazioni sull'evento potete seguire la pagina Facebook ufficiale (cliccando qui) o sulla pagina Instagram (cliccando qui).

