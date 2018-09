La presentazione del progetto “Genitori in Viaggio. Una valigia da riempire” si terrà giovedì 27 settembre, alle 21 al Centro civico Agorà di Arese.

Bilancio partecipativo, al via un altro progetto

Bilancio partecipativo, al via un altro progetto vincitore della seconda edizione. Un percorso di condivisione e crescita per genitori con bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. Giovedì 27 settembre , alle 21, al Centro civico Agorà (via Monviso 7), verrà presentato il percorso formativo per genitori con bambini iscritti alla scuola dell’infanzia. E’ il cosiddetto Parent Training (questo il nome originario del progetto). 5 incontri per le famiglie, in cui una psicologa e una pedagogista accompagneranno i genitori in un cammino di conoscenza delle principali tematiche relative ai bambini tra i 3 e i 5 anni. Nello stesso momento i bambini potranno partecipare a laboratori creativo-espressivi a tema condotti da un’educatrice esperta in prima infanzia.

Il Parent training

Il Parent training si pone l’obiettivo di valorizzare le risorse individuali e genitoriali di cui ciascuno è portatore e che, a volte, fatica a riconoscere e a esprimere. Al centro poi del Parent training è messo il rapporto genitore-figlio. I genitori sono al centro dell’intervento perché è attraverso loro che si instaura una collaborazione per comprendere le migliori strategie da mettere in pratica nella crescita del proprio figlio. La metodologia di lavoro prevede sia brevi spiegazioni teoriche, sia attività finalizzate al confronto e allo scambio reciproco fra i partecipanti.

Il momento pensato per i bambini vedrà una prima fase di gioco libero e di aggregazione spontanea per favorirne l’ambientamento e la conoscenza. A essa seguirà la lettura di uno o più libri a tema, che si concentreranno sui medesimi contenuti degli incontri trattati con i genitori. Infine si concluderà con un laboratorio artistico che prenderà spunto proprio dalle letture precedenti.

Le tematiche

Le tematiche verranno presentate ai genitori all’inizio del percorso e potranno essere: “I no e le regole”, “Le emozioni dei bambini”, “Le autonomie”, “La funzione paterna”, “La relazione tra fratelli”, “L’importanza del gioco e le nuove tecnologie”. Saranno le famiglie a scegliere i percorsi più attinenti alle proprie esperienze personali.

Il percorso prevede 5 incontri, sabato o domenica pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, al Centro civico Agorà. La proposta sarà fruibile in 3 diversi turni di genitori e rispettivi figli per un massimo di 12 bambini per gruppo, tra ottobre e marzo, secondo il calendario riportato nel volantino.

La proposta è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione online (http://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Home-Page/Notizie-in-evidenza/13-19220%5EBilancio-partecipativo.asp?ID_Macromenu=1&ID=19220) fino a esaurimento posti. Trattandosi di un’iniziativa realizzata nell’ambito del bilancio partecipativo del Comune di Arese, si comunica che sarà data priorità ai residenti.