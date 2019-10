Bimbi alla scoperta di Leonardo in biblioteca a Corbetta. Nella mattinata di sabato 5 ottobre, la casa dei libri intitolata a Ugo Parini ha ospitato il secondo evento dedicato a Leonardo e proposto nell’ambito del ciclo di incontri territoriali legati all’anno leonardesco.



Quest’anno ricorre, infatti, il 500esimo anniversario della morte del Genio. I Comuni del territorio sotto la regia del Consorzio dei Navigli, regalano appuntamenti culturali diversificati. A coordinare le iniziative (una lettura animata e un laboratorio creativo) la consigliera comunale Katia Delfino e l’assessore Giuliano Gubert.



“Abbiamo pensato al doppio appuntamento Gioca e impara con Leonardo per far conoscere il maestro ai più piccoli, prima con una lettura interattiva e, ora, con un coinvolgente momento promosso dalla coop Silvabella”, ha introdotto Delfino. Pennarelli, tempere, colla e tanta fantasia per realizzare prima il ritratto del Genio, quindi un disegno creativo. Tutto esaurito, come sempre per gli appuntamenti della biblioteca di Corbetta, che, sotto la guida di Paolo Testori, si conferma lo scrigno della cultura (per ogni età) della città.