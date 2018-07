Birra ritirata dal mercato: troppo alcol

Birra ritirata dal mercato: riscontrata una gradazione alcolica superiore rispetto a quanto riportato in etichetta.

Birra ritirata dal mercato

Il birrificio Glutenberg ha richiamato volontariamente alcune delle sue birre a causa di una riscontrata gradazione alcolica superiore a quella indicata sulla confezione. Gli imballaggi interessati sono quelli le cui lattine recano il codice lotto 24606298 e la data di scadenza del 29 marzo 2019.

Cosa fare

Il livello di alcool indicato sulla confezione è infatti 0,1% ma le birre del lotto in questione presentano un contenuto alcolico del 3,4%. Non ci sono ripercussioni sulle salute qualora il prodotto fosse stato consumato, ma coloro che hanno già acquistato il prodotto incriminato possono comunque riportarlo al rivenditore oppure contattare l’azienda per il rimborso.

